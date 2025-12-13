Juve Stabia splendida al "Menti": vittoria sull'Empoli (2-0), il tabellino

Bellich al 12', Carissoni al 63': un gol per tempo e la Juve Stabia supera l'Empoli al "Menti". Imbattibilità casalinga confermata e rilancio immediato dopo il ko di Frosinone per la squadra di Abate.
Il tabellino
Serie B
Sedicesima Giornata
Juve Stabia - Empoli 2-0
Marcatori: 12’ Bellich, 63’ Carissoni
J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Stabile (59’ Varnier); Carissoni, Mosti (67’ Burnete), Leone (82’ Baldi), Correia, Cacciamani (82’ Ciammaglichella); Maistro (67’ Pierobon); Candellone. All. Abate. A disp. Boer, Reale, Ruggero, Mannini, Duca, Zuccon, De Pieri
Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Lovato (60’ Carboni), Guarino, Obaretin; Elia (60’ Ceesay), Degli Innocenti (57’ Ghion), Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti (28’ Ilie); Nasti (57’Pellegri). All. Dionisi. A disp. Perisan, Belardinelli, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Konate, Bianchi
Arbitro: Arena
Ammoniti: Fulignati (E), Correia (J), Shpendi (E), Cacciamani (J), Leone (J), Giorgini (J)