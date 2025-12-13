Maraio (Avanti Psi): Campania modello per la coalizione "E sulla giunta Fico pronti a dare il nostro contributo"

La Campania si candida a diventare un "modello nazionale" per il centrosinistra, non solo per la sua capacità di costruire una coalizione ampia, ma soprattutto per l'approccio al programma di governo. A dichiararlo è stato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, nel corso della kermesse "Avanti per l'Italia" tenutasi a Napoli. Il focus principale è la ricerca di un "equilibrio tra visione sociale e responsabilità economica", un binomio che, secondo Maraio, costituirà l'essenza del loro modello amministrativo. "La Campania sarà un modello nazionale, non solo per la capacità dimostrata da [Vincenzo] De Luca nel costruire una coalizione ampia e plurale ma soprattutto perché intendiamo creare un equilibrio tra visione sociale e responsabilità economica. Saremo un modello di governo," ha affermato Maraio.

Obiettivo: unire fragilità e sviluppo

Maraio ha sottolineato la volontà di superare le storiche contrapposizioni, costruendo un terreno comune dove solidarietà e sviluppo economico si rafforzano reciprocamente. Inclusività Sociale: La Campania deve essere il luogo in cui "le istanze di chi è più fragile e in difficoltà convivono" con le esigenze del mondo produttivo. Supporto alle Imprese: L'attenzione è rivolta a "chi investe, produce e crea lavoro: piccole, medie e grandi imprese." In questo contesto, la politica non si limiterà a garantire i diritti, ma avrà il compito di creare un ecosistema in cui "solidarietà e sviluppo economico non si contrappongono, ma si rafforzano reciprocamente".

L'orgoglio del 6% alle Regionali

Il segretario di Avanti Psi ha anche rivendicato con orgoglio il risultato delle ultime elezioni regionali, smentendo le previsioni iniziali che davano il partito all'1% e raggiungendo invece un 6% significativo. Un risultato che, a suo dire, dimostra la capacità del partito non solo di crescere, ma anche di dare un "contributo sulle idee" alla coalizione. L'iniziativa campana è pensata con una chiara ambizione nazionale. Maraio ha concluso il suo intervento delineando la visione di una regione che respinge le divisioni, puntando su unione e valorizzazione delle differenze.

L'obiettivo strategico è costruire un modello capace di coniugare giustizia sociale e pragmatismo economico, valorizzare tradizione e apertura al nuovo. Questo approccio vuole offrire al centrosinistra e, in senso più ampio, al Paese, un "punto di riferimento stabile, inclusivo e credibile" per il futuro.