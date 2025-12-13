Napoli, due avvisi pubblici da 3 milioni per la cultura Manfredi: «Si rafforza modello di programmazione per iniziative in ogni quartiere»

Tre milioni di investimento per la cultura in città. Sono online gli avvisi pubblici "Cultura Napoli 2026" e "Cultura è partecipazione" per un palinsesto annuale di iniziative da svolgersi nelle dieci Municipalità e per un dialogo continuo con gli operatori del settore. Due avvisi pubblici, un'unica direzione. Con "Cultura Napoli 2026" e "Cultura è partecipazione ", il sindaco Gaetano Manfredi prosegue lungo un percorso costruito per tappe, espressione di un cambio di impostazione che ha trasformato gradualmente la cultura in una delle leve strategiche della città. Una visione che punta sempre di più sulla qualità dell'offerta, sulla diffusione degli eventi in tutti i quartieri, sulla crescita dei talenti locali e sul coinvolgimento attivo di chi contribuisce alla vitalità artistica del territorio.

" Le iniziative che stiamo programmando nel settore culturale vanno in una direzione ben precisa: l'apertura a tutte le generazioni e a tutti i quartieri, per continuare ad articolare il lavoro in maniera capillare. Il percorso avviato parte dalla consapevolezza dell'importanza della filiera culturale, in tutte le sue diramazioni, per la crescita e lo sviluppo di un contesto urbano sempre più vivo e stratificato. L'investimento in un cartellone di iniziative annuali, sia già affermate e da valorizzare, sia inedite, ci permette di rafforzare la programmazione, uno strumento essenziale per la partecipazione attiva della comunità. Sulla stessa linea, il coinvolgimento degli operatori del settore ci consente di programmare le iniziative culturali tenendo insieme la spinta creativa e le competenze di una filiera sempre in movimento ", così il sindaco Manfredi