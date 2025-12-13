Napoli, «lotta allo smog in cima alle priorità del Comune» Santagada commenta la decisione della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione

«Apprendiamo con la dovuta attenzione la notifica della nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il superamento dei limiti di particolato atmosferico a Napoli. La notizia rafforza la nostra convinzione che l'emergenza ambientale, e in particolare la lotta allo smog, debba rimanere in cima alle priorità di questa amministrazione. La salute dei cittadini è un diritto non negoziabile, e l'aria pulita ne è il presupposto fondamentale». Così l'assessore al verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada ha commentato la decisione della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione per quanto riguarda l'inquinamento da NO2 - biossido di azoto - a Napoli e Palermo.

«La lotta allo smog richiede la collaborazione di tutti - ha aggiunto Santagada - enti, cittadini e imprese. Le misure messe in campo sono un segnale chiaro dell'impegno del Comune a rispondere alle richieste dell'Unione europea non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire un futuro più sano alla nostra città e ai nostri figli».

In una nota, il Comune di Napoli ricorda che sono già in campo «una serie di provvedimenti concreti e integrati per invertire la rotta e rispettare i parametri europei».

In particolare in relazione al potenziamento del trasporto pubblico locale - con investimenti per incrementare le frequenze e la capillarità di autobus, metro e funicolari, incentivando l'uso di mezzi elettrici e a basse emissioni per disincentivare l'utilizzo delle auto private - al piano di rimboschimento urbano e al potenziamento di isole pedonali e zone a traffico limitato.

Inoltre, per «contrastare l'inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica», il Comune di Napoli ha adottato nuove misure in attuazione del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria e delle direttive europee.

Sono già istituite limitazioni alla circolazione veicolare su tutto il territorio cittadino - valide fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 - con lo stop alla circolazione di tutte le autovetture e veicoli commerciali Euro0 ed Euro1, di autovetture esclusivamente diesel, veicoli commerciali diesel (categorie N1, N2, N3) fino a Euro5, motoveicoli e ciclomotori fino a Euro2.

Infine, per quanto riguarda il controllo delle emissioni industriali e domestiche, il Comune sta «intensificando i controlli sulle fonti di inquinamento non veicolare, incluse le emissioni derivanti dal riscaldamento domestico e da eventuali attività industriali abusive».