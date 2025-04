Domenica delle Palme, Battaglia: "Diamo un volto più umano a questa società" Tanti fedeli in processione fino al Duomo

"Tutti dobbiamo collaborare concretamente per dare un volto più umano a questa società". Dopo averlo fatto in musica con Enzo Avitabile il cardinale di Napoli don Mimmo Battaglia rinnova il suo appello per la pace nell’omelia al Duomo in occasione della Domenica delle palme. Tantissimi i fedeli che hanno partecipato alla processione dalla chiesa di San Giorgio Maggiore a Forcella fino alla cattedrale. Tutti tenendo stretto in mano un ramoscello d’ulivo o una palma simbolo di speranza per far cessare le armi a Napoli e nel mondo “Restiamo in questi giorni ai piedi della croce – continua il cardinale - per restare umani, per imparare ad amare, per osare la pace”. Mettere fine ai conflitti e alle ingiustizie significa guardare l’immagine di Cristo sulla croce".