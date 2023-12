Sorrento, la delegazione croata di Dubrovnick in visita in città Quattro giorni all'insegna della cultura, dell'arte, del turismo e della gastronomia

Musica, gastronomia, arte, turismo ed eventi per la terza edizione del Sorrento Dubrovnick Day per rendere ancora più saldo il legame tra Sorrento e Dubrovnik città gemellate nel febbraio scorso.

E' stato Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, ad accogliere la delegazione della municipalità croata guidata dal sindaco Mato Francovic e costituita dal presidente del consiglio comunale, Marko Potrebica, dal vice sindaco Jelka Tepšic, dall'assessore alle Relazioni Internazionali, Katarina Dor?ner, dal console onorario d'Italia a Dubrovnik, Franco Bongi, dalla responsabile dell'ufficio del sindaco, Ivana Brnin, dalla responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali, Romana Sekondo Ivušic e da chef ed artisti che daranno vita a vari momenti.

A ricevere gli ospiti, in occasione dei vari appuntamenti previsti, anche il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, l'assessore alle Relazioni Internazionali, Ilaria Di Leva, il consigliere Paolo Pane e la responsabile delle Relazioni Internazionali, Silvana Gargiulo.



L'11 dicembre, alle ore 16.30, è prevista una cerimonia presso il Palazzo Municipale alla quale prenderanno parte il sindaco Coppola e i componenti dell'amministrazione comunale.

Martedì 12, alle ore 19, nella Basilica di Sant'Antonino, il concerto organizzato da Paolo Scibilia, direttore artistico della Società Concerti Sorrento, con l'esibizione della pianista Ivana MariJa Vidovic e la Chamber Ensemble Orchestra Friends Ico131 diretta da Gianluca J. Greco.

Il Presidente Di Prisco: "La musica e le emozioni che il gruppo folkloristico croato ci ha regalato nella esibizione di sabato sera con le canzoni natalizie tipiche della tradizione croata, hanno aperto la quattro giorni di visite ufficiali della delegazione istituzionale di Dubrovnik, città gemellata con Sorrento.

Quello di piazza Tasso è stato un momento particolare per rimarcare la vicinanza culturale, artistica, musicale fra le due città che vedrà un altro appuntamento importante il prossimo 12 dicembre, alle ore 19.00, quando nella Basilica di Sant'Antonino si terrà il concerto organizzato dal maestro Paolo Scibilia, direttore artistico della Società Concerti Sorrento. Questi momenti di condivisione culturale saranno accompagnati anche da incontri istituzionali per discutere di prospettive e iniziative comuni in ambito formativo, professionale e culturale".

Nel corso del soggiorno la delegazione croata visiterà alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico ed artistico di Sorrento e dei suoi dintorni.