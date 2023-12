Raccolta differenziata: la sensibilizzazione arriva anche nelle scuole Partita la campagna nei plessi cittadini

Ha preso il via nelle scorse ore nelle scuole del territorio l’attività di sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata e contro l’uso della plastica che l’amministrazione comunale di Pollena Trocchia ha fortemente voluto per incrementare ancor più la percentuale di differenziazione dei rifiuti sul territorio e lanciare un importante messaggio alle generazioni più giovani.

L’iniziativa è partita dal plesso “Viviani” dell’Istituto Comprensivo Gaetano Donizetti: qui una volontaria di Plastic Free, associazione che da anni è impegnata per liberare il mondo dall’inquinamento da plastica, e una rappresentante della ditta che gestisce il servizio di raccolta porta a porta a Pollena Trocchia hanno spiegato il ciclo dei rifiuti, i vantaggi di una corretta sensibilizzazione e le strategie di lotta contro l’inquinamento attraverso diapositive, video, esempi concreti e materiale cartaceo che è stato distribuito ai partecipanti all’attività.

«Dopo l’avvio della campagna porta a porta, prosegue, come annunciato, la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti anche nelle scuole del nostro territorio. Crediamo fermamente in questo genere di attività rivolte ai più giovani affinché possano diventare un motore e un esempio per l’intera cittadinanza» ha detto l’assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia, Ilenia Terracciano.

A far eco alle sue parole quelle dell’assessore all’istruzione Arturo Cianniello, che ha evidenziato come la sensibilizzazione, partita dal plesso “Viviani”, «coinvolgerà anche gli altri plessi dell’istituto comprensivo Gaetano Donizetti, per arrivare ad alunni di ogni età, che così impareranno fin da subito l’importanza di certe tematiche e quanto la scuola e ciò che apprendono possano contribuire a migliorare la vita di ogni giorno. Anche per questo, ringraziamo la dirigente scolastica Angela Rosauro e il personale scolastico tutto».

Nel corso della mattinata inaugurale dell’iniziativa è stato distribuito inoltre anche un primo kit di ecobox, contenitori in cartone che serviranno a facilitare la raccolta differenziata al plesso. «L’iniziativa appena partita mette insieme due aspetti fondamentali per la nostra amministrazione: la tutela dell’ambiente attraverso le buone pratiche che ciascun cittadino, grande o piccolo, può seguire, e la sensibilizzazione degli studenti che rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio in quanto saranno i cittadini del domani. Il nostro impegno, per ambiente e studenti, non si esaurirà mai, anzi rappresenterà sempre un obiettivo primario per questa squadra di governo» ha concluso il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.