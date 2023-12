Sant'Agnello, si inaugura il "Presepe Continuum" con Vincenzo Nicolella Cerimonia in sala consiliare sabato 16 dicembre alle ore17

Dopo l'accensione delle luminarie nel giorno dell'Immacolata e la festa per il Santo Patrono, Agnello, l'Amministrazione del sindaco Antonino Coppola inaugurerà l'artistico presepe continuum, "...un'opera prestigiosa che è stata già esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli - spiega Marcello Aversa assessore al turismo - dove la devozione popolare incontra l'arte. Rngraziamo l'Associazione Presepistica Napoletana e invitiamo tutti a visitare il presepe scelto come simbolo del Natale 2023 a Sant'Agnello, nello storico locale dell'ex società operaia di mutuo soccorso".

L'evento rientra nel cartellone delle manifestazioni "ViviAmo il Natale" col patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

Alle 17 in sala consiliare, dopo i saluti istituzionali del Sindaco e dell’Assessore Aversa, interverranno Vincenzo Nicolella, direttore artistico dell’Ass. presepistica napoletana e Giuseppe Scarpati, funzionario archeologo del Parco archeologico di Pompei.

Alle 18 l’inaugurazione presso i locali dell’ex Società operaia dove è allestito il presepe. A seguire in Piazza Matteotti esibizione degli zampognari e degustazione enogastronomica a cura della Pro Loco di Sant’Agnello in collaborazione con CNA Campania Nord.

Si tratta di un’opera di 18 metri quadrati a tutto tondo in cui le scene e i personaggi canonici del presepe cortese napoletano sono la riproduzione traslata di affreschi, pitture murali, statue e bronzi scelti tra le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. «L'opera - spiega Nicolella - vuole sottolineare la peculiarità del presepe napoletano di essere un archivio tridimensionale in cui si ritrovano usi, tradizioni, gestualità, arredi, attrezzi, strumenti musicali e non ultimi cibi e razze animali autoctone che dall'antichità si sono conservate fino al XVIII secolo e in alcuni casi fino ad oggi».

Il presepe sarà visitabile dalle 16:30 alle 20:00 nei giorni feriali; dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 nei giorni festivi e prefestivi. La Vigilia e a Natale gli orari varieranno leggermente: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30 il 24 dicembre; dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30 il 25 dicembre.

Fino a domenica 17 dicembre sarà inoltre possibile visitare la "Fiera espositiva degli Animali" a Viale dei Pini, una passeggiata nelverde alla scoperta di razze particolari, ispirata alle consuetudini del passato e alla storia locale.

«I nostri anziani ricordano rituali legati alla vita semplice di un tempo, in cui affondano le radici dei nostri odierni festeggiamenti per il santo patrono - spiega Ester De Maio, Assessore all’Agricoltura - La ricorrenza di Sant’Agnello era occasione di ritrovo per contadini provenienti da tutta la Campania, momento di scambio e di benedizione degli animali, fonte di benessere di intere famiglie. Oggi vogliamo avvicinare i più giovani ai ricordi del passato, attraverso la bellezza del mondo animale, osservato con rispetto e curiosità».

L’ingresso alla Fiera è gratuito. Guidati da un gruppo di appassionati del territorio e studenti della Facoltà di Agraria di Portici, con tappe di approfondimento sulle razze e le loro produzioni con esperti e operatori del settore, i visitatori potranno ammirare da vicino e conoscere meglio le peculiarità del cavallo napoletano, persano e salernitano, dell’asinello bianco e sardo, del mulo, del pony, di pecore e caprette, cilentane e napoletane, e della mucca agerolese, marchigiana, frisona e pezzata rossa.

«La prima edizione della Fiera espositiva degli Animali, inserita nel cartellone d’eventi comunali “ViviAmo il Natale”, ricalca immagini, gesti e ricordi antichi, in chiave moderna, educativa e divulgativa - commenta il Sindaco Antonino Coppola - Possiamo considerare davvero nostro ciò che conosciamo profondamente. Da quest’anno i festeggiamenti per il santo patrono assumeranno un significato ulteriore: oltre a passeggiare tra i consueti stand, con questa manifestazione raccontiamo e consegniamo al futuro un pezzo importante della nostra storia».