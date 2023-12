Meta di Sorrento, premiazione del concorso "Luigi Di Martini - Meta Amore mio" Giovedì 28 dicembre in sala consiliare

Si terrà giovedì 28 diccembre alle 17.30 nella Sala Consiliare “Geremia Porzio’ del Comune di Meta in Palazzo Nocelle in Via Municipio la serata finale della prima edizione del concorso nazionale di poesia “Luigi Di Martino – Meta amore mio”.

L’evento è organizzato della famiglia del compianto Luigi Di Martino con il patrocinio dell’ente locale comunale. Due le sezioni in concorso: la ‘A’ quella che vede concorrere 9 finalisti su una poesia che ha come oggetto il paese costiero - in lingua o in vernacolo napoletano, in prosa o in rima – e la sezione ‘B’ che vede la partecipazione degli istituti scolastici metesi.

Tutti i finalisti selezionati da una giuria tecnica dovranno – a pena di decadenza – declamare la propria lirica che sarà votata dal pubblico convenuto. Sono previsti premi i denaro per i vincitori e targhe, pergamene e pubblicazione antologica per i partecipanti. Sarà anche servito un piccolo buffet. L’ingresso è libero.