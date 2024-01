Lilly, la cagnolina da guinness compie 24 anni: è la più longeva del mondo E' napoletana la pelosetta più anziana, a detta dei suoi padroni, del mondo

Ha festeggiato il suo compleanno il primo gennaio, anche se non è chiaro quando sia nata esattamente. Lilly però lo scorso lunedì ha compiuto 24 anni e questo vuol dire, sostengono i suoi padroni, che è il cane più vecchio del mondo.

Festa grande Torre Annunziata, con tanto di torta con scritto '112', gli anni umani corrispondenti. La foto della cagnolina da record con tanto di maglioncino multicolor sta facendo il giro dei social, raccogliendo milioni di like e commenti di auguri degli amanti degli amici a quattro zampe.

Lilly, piccola meticcia dal mantello nero focato, venne trovata dalla famiglia Acanfora appena nata, in un'area di sosta dell'autostrada. Si informarono se appartenesse a qualcuno, ma evidentemente era stata abbandonata: da allora l'hanno adottata e per tutto questo lungo tempo è rimasta in famiglia.

"Lilly è una di noi, una di famiglia", dicono i proprietari della dolcissima pelosa, mentre si apprestano a chiedere l'inserimento nel Guinness dei primati, ora che i due cani che detenevano il record di longevità sono morti, uno in Portogallo e l'altro in Toscana.