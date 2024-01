Scuole e spazi verdi: ecco il nuovo volto di Somma Vesuviana L'annuncio del sindaco Salvatore Di Sarno

"Abbiamo approvato, in giunta, gli atti di indirizzo per la riqualificazione dell’area denominata "porta del parco" e situata in via San Giovanni De Matha. Per la comunità sommese sarebbe un recupero fondamentale, fonalizzato all’apertura di spazi per famiglie, bambini, ragazzi.

L’amministrazione è particolarmente sensibile ai temi del decoro urbano e della valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, promuovendo ogni possibile azione volta alla sua rigenerazione come occasioni di sviluppo e di crescita nell’ottica del perseguimento dell’interesse generale."

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco del comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"La valorizzazione dell’area denominata “La porta del parco” costituisce per questa amministrazione una priorità strategica ed assume una rilevanza centrale e prioritaria data anche la sua centralità, in ragione della sua destinazione e della fruibilità. L’obiettivo che si intende perseguire è teso all’uso polivalente degli spazi disponibili ove poter svolgere attività di tipo sociale, ricreativo, culturale e sportivo, facendo della Porta del Parco un punto di aggregazione sociale e culturale e che possano provenire dalla più ampia platea di soggetti interessati.

Annuncio anche che a giorni, inizieranno i sondaggi nell’area individuata per la nascita del primo parco urbano di Somma Vesuviana. Si tratta di un’area non lontana dal sito archeologico della Villa Romana Augustea.

L’obiettivo è la riqualificazione dell’intera zona, trasformandola in polo di attrazione per turismo, dano anche ai ragazzi uno spazio nuovo ed ampio in un contesto di bellezza. Per questo motivo sonoi necessari prima sondaggi archeologici.

Nel parco urbano di 30.000 metri, sorgeranno ben due scuole. Per quanto riguarda le scuole, stiamo realizzando la nuova scuola a Via Roma, mantenendone l’architettura e nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni di abbattimento della scuola ex Bertona, in località Santa Maria del Pozzo, dove sorgerà un’altra, nuova scuola”.