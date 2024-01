Sette bimbi adottano nonni: Casoria punta al guinness dei primati Beneficenza con la crostata più grande del mondo

Momenti di commozione, parole dolci, legami che si fortificano e l’annuncio di un record da conquistare per...beneficenza. L’amministrazione comunale di Casoria ha regalato una giornata speciale a 7 tra nonni e nonne, ospiti di una casa per anziani, che sono stati adottati da altrettanti bambini e bambine delle scuole del territorio.

I "bambini gentili" Maite Mancini, Giuseppina Tancredi, Adrian Esposito, Irene Mauriello, Vincenzo Laezza, Chiara Criscuoli e Thomas Giugliano hanno ufficialmente adottato Santa Ferrara, Concetta Paruano, Giuseppe Sica, Anna D'Afiero, Pasquale Longhi, Cira Scielzo e Francesco Sarpa.

Un legame creato oggi tra abbracci, dediche commoventi e regali, ma che parte da lontano, grazie ad un percorso avviato da tempo dall’assessorato alla Gentilezza di Roberta Giova e che vivrà un altro momento cruciale il prossimo 30 gennaio a Portici quando Casoria sarà ufficialmente designata come Capitale della Gentilezza per il 2024.

In occasione della cerimonia legata all’adozione d’amore, a certificare un filo che lega due generazioni di Casoriani, inoltre, l’assessore Roberta Giova ha annunciato l’obiettivo di far entrare la città di Casoria nel Guinness dei Primati.

Insieme ai pasticceri locali sarà, infatti, realizzata la crostata più grande del mondo, lunga oltre un chilometro e soprattutto con un nobile scopo. Verrà tagliata e venduta a fette in occasione della Festa della Mamma ed il ricavato sarà poi destinato ad un progetto di utilità sociale.

“Giornate come queste ci restituiscono la gioia e la forza di andare avanti contro le brutture che spesso ci troviamo ad affrontare. Ringrazio i nostri meravigliosi anziani e gli splendidi bambini e bambine per la lezione di umanità che ci hanno dato.

Abbiamo sempre creduto fortemente in momenti del genere e in un percorso che sappia valorizzare il rispetto reciproco e la gentilezza in ogni aspetto del vivere quotidiano” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

“Questo momento fortemente evocativo arriva in una settimana speciale dove Casoria verrà scelta come Capitale della Gentilezza. Abbiamo tante idee in mente per ribadire la centralità del messaggio che stiamo veicolando come amministrazione. La carica emotiva di questo giorno speciale sarà il carburante per altri importanti momenti” ha concluso l’assessore Roberta Giova.