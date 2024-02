Sant'Antimo, la nuova tenenza dei carabinieri nell'ex albergo Olimpia Firmato in Prefettura a Napoli il contratto di locazione: il trasloco sarà ultimato entro maggio

La nuova tenenza dei carabinieri di Sant'Antimo sta per diventare realtà. Sottoscritto in Prefettura a Napoli il contratto di locazione per la nuova sede, che sarà ospitato in un immobile messo a disposizione dal Comune, attualmente guidato dal commissario straordinario Gabriella D'Orso.

"Lo stabile, sito nel piazzale Livatino, denominato ex albergo Olimpia, vede la luce dopo un intenso lavoro svolto dagli uffici della Prefettura di Napoli, dell'Arma dei carabinieri e dell'amministrazione comunale e sarà operativo entro la data del primo maggio 2024", si legge in una nota a firma del Prefetto partenopeo Michele di Bari.