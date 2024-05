Gli occhi di Giancarlo Siani diventano il simbolo di Casoria: ecco il murales Un'opera dedicata al giornalista ucciso dalla camorra nel settembre 1985

Gli occhi di Giancarlo Siani diventano gli occhi di Casoria. Questa mattina il sindaco Raffaele Bene ha inaugurato il murales della legalità dedicato al giornalista ucciso dalla camorra nel settembre 1985.



Una cerimonia suggestiva, tenutasi all'esterno del PalaCasoria "D'Alise" alla presenza dell'autore dell'opera, l'artista di fama internazionale Jorit, e dell'on. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, ha svelato alla città il doppio murales.

Oltre allo sguardo iconico di Giancarlo Siani, sulla seconda facciata campeggia, insieme ad un richiamo al dipinto "Il viandante sul mare di nebbia", una frase del giornalista: "Puoi cadere migliaia di volte nella vita ma se sei realmente libero nei pensieri, non lo farai mai in ginocchio ma sempre in piedi".



L'inaugurazione arriva a suggello di una promessa fatta dall'assessore all'Avvocatura Roberta Giova a novembre a Paolo Siani nel corso di un incontro pubblico.

Oltre al murales è stata svelata anche la targa con codice Qr che permetterà a chiunque di accedere all'archivio di Giancarlo Siani leggendo qualsiasi suo articolo sul proprio smartphone. Tra questi due eventi all'interno del PalaCasoria, Siani e Jorit hanno risposto alle domande dei tantissimi studenti intervenuti, nel corso dell'incontro moderato da Gaetano Palumbo.



"Gli occhi di Giancarlo Siani diventeranno il simbolo della nostra Città ed un monito per noi tutti a portare avanti i suoi valori. Emotivamente è l'opera più bella di Jorit e sono orgoglioso di averla a Casoria" ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.



"L'arte e l'impegno per la legalità ci regalano un messaggio che resterà per sempre a Casoria: è un giorno stupendo per la nostra comunità" ha concluso l'assessore Roberta Giova.