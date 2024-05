Diabete mellito: giornata di prevenzione e informazione a Sant'Agnello L'iniziativa sabato 11 maggio in sinergia con il Rotary Club Sorrento

"Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa del Rotary Club Sorrento, che sposa pienamente le finalità prefissate dalla nostra rassegna “Sant’Agnello in Salute” volta alla prevenzione, alla promozione di uno stile di vita sano e all’informazione medico sanitaria dei cittadini - commenta il sindaco Antonino Coppola -

Dopo l’evento con l’Asl ad aprile, con cui è stato possibile effettuare oltre 100 esami specialistici gratuiti e consegnare 75 kit per il tumore colon, oltre a 60 consulenze per la donazione degli organi e la psicologia di base, e dopo l’incontro sull’inquadramento e la gestione della febbre in età pediatrica, ora ci focalizziamo su una patologia sempre più diffusa: il diabete mellito. E invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

Dalle ore 8:30 alle 13:00, sabato in piazza Matteotti, sarà presente un'unità mobile dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente a un test per la prevenzione del diabete mellito, utile a monitorare la propria salute e agire tempestivamente per prevenire eventuali rischi legati a questa patologia.

Alle 15:30 presso la struttura dell’Msc sporting club a via Cocumella, invece, si terrà il convegno dal titolo "Diabete: Parliamone… Parliamoci". Un'occasione di confronto e approfondimento su tematiche legate al diabete mellito, con la partecipazione di esperti del settore e testimonianze dirette.

Oltre al sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e al vice sindaco Maria Russo, interverranno Ugo Oliviero, cardiologo e governatore del distretto 2101 del Rotary international, Alfredo Ciccodicola, genetista e presidente del rotary club Sorrento, Costantino Astarita, cardiologo e past governatore del distretto rotary 2101, Raffale Napoli, professore associato di medicina interna presso l’università Federico II di Napoli e past presidente del rotary club Salerno Picentia, Claudio De Vito, odontoiatra e segretario del rotary club Sorrento, Giuseppe De Simone, farmacista e vice presidente del rotary club Sorrento, Francesco Palagiano, farmacista e presidente della commissione fondazione del rotary 2023/2024, Laura Maresca, psicoterapeuta, socia del rotary club Sorrento, Marianna Aprile, ricercatrice presso l’istituto di genetica e biofisica “A. Buzzanti-Traverso” Cnr, Maria Assunta Gallo, biologa, dirigente del laboratorio di analisi cliniche del centro diagnostico Sanciro e Alessandro Bifulco, biologo, laboratorio di ricerche cliniche Alessandro Bifulco, Sorrento.