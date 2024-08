Casamarciano, la Guardia Agroforestale scopre due discariche a cielo aperto Il tutto è stato segnalato alle autorità competenti: chiesta la bonifica

Rifiuti abbandonati sono stati rinvenuti dal personale della Guardia Agroforestale Italiana nel territorio comunale di Casamarciano. In particolare il personale, coordinato dal responsabile Andrea Palmese, nel corso di un servizio di monitoraggio ha scoperto la presenza di 22 sacchi contenenti diversi prodotti da parrucchieri. Il ritrovamento è avvenuto in via Circumvallazione. Pietro Catapano, proprietario di una campagna in quell'area, ha riferito agli operatori che da più di un anno vi sono quei rifiuti e, nonostante le segnalazioni effettuate, la situazione è rimasta invariata. La Guardia Agroforestale Italiana nel segnalare il tutto alle autorità competenti, auspica un immediato intervento affinché venga bonificata l'area.

Sempre a Casamarciano, in via A16, è stata rinvenuta una discarica a cielo aperto sotto il cavalcavia. In particolare il personale della Guardia Agroforestale Italiana ha individato rifiuti in plastica, abbigliamento, sedie, pezzi di eternit ed amianto, materiale edile e materiale elettrico, divani,frigoriferi, libri, pneumatici e tanto altro. Anche in questo caso l'associazione, nell'auspicare un maggior controllo, ha chiesto la bonifica dell'area.