Tornano i concerti al Pala Casoria: Comune presenta la rassegna Si accende l’albero natalizio in piazza

Quello che si sta avvicinando sarà un Natale unico per Casoria. L’amministrazione comunale targata Raffaele Bene presenterà alle 16 di lunedì 9 dicembre, in una conferenza stampa, il calendario degli eventi natalizi allestito dal settore cultura del comune, sotto la regia dell’assessore al ramo e vicesindaco Gaetano Palumbo.

Nell’occasione il primo cittadino annuncerà una novità attesa dall’intera comunità e da tanti appassionati: torneranno i concerti al Pala Casoria “Domenico D’Alise”. In occasione della festività di San Mauro, patrono di Casoria, sarà organizzato presso il palazzetto dello sport di via Michelangelo uno show con un grande nome musicale del panorama nazionale che sarà svelato in occasione dell’incontro di lunedì.

Il concerto, che sarà totalmente gratuito e che rientra nel cartellone “Casoria Now - Vibrazioni Metropolitane”, rassegna musicale, organizzata in sinergia con Città Metropolitana, chiuderà il calendario degli eventi natalizi, che sarà svelato sempre il 9 dicembre. In quell’occasione si procederà anche all’accensione dell’albero di Natale in piazza Domenico Cirillo, azione che segna l’inizio della manifestazione “Casoria Christmas” e che si svolgerà in simultanea con un altro evento organizzato con le scuole. Tra gli appuntamenti più rilevanti c’è anche la Notte Bianca di Casoria, che andrà in scena il 4 in concomitanza con l’Epifania, con animazione, dj-set, cabaret e show di artisti musicali. Nei weekend prenatalizi previsti altri momenti con animazione in vari luoghi di Casoria ed Arpino ed un autoraduno.

“Siamo riusciti ad unire un cartellone natalizio di valore ad uno spettacolo di grande spessore per la festività di San Mauro. Casoria punta a diventare un polo attrattivo per il periodo natalizio anche per i Comuni limitrofi” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

“Con Casoria Christmas puntiamo a cominciare un nuovo percorso nella concezione degli eventi in città. Consegnare il PalaCasoria ai concerti ed ad un big della musica è un atto di amore verso la città ma anche di lungimiranza” spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Gaetano Palumbo.