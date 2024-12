Boscoreale, buone notizie: il Comune esce dalla procedura di predissesto L'annuncio dell'amministrazione a margine dell'approvazione del bilancio

Approvato il bilancio di previsione 2025-2027 del comune di Boscoreale. Questa mattina il consiglio comunale ha licenziato in tempi record il documento di programmazione economica, portato in aula prima della fine dell’anno. Un testo che sancisce, in attesa dell’ufficialità della Corte dei Conti, l’uscita dal predissesto. “Abbiamo già inviato tutta la documentazione istruttoria ai giudici contabili – afferma Antonio Di Somma, vicesindaco con delega al Bilancio – Un obiettivo centrato grazie all’attività di recupero delle entrate e ad una ottimizzazione delle risorse. Un lavoro minuzioso al quale hanno lavorato gli uffici e il dirigente Giampiero Perna”.

Un testo quello approvato in consiglio che pone al centro i bisogni delle fasce sociali più deboli, con un’attenzione particolare a minori e disabili. Tra le principali novità del bilancio, l’apertura di due nuovi asili nido che consentirà il raddoppio dei posti disponibili, che da 40 passano a 80, assistenza specialistica per i bambini con disabilità nelle scuole e il trasporto scolastico dedicato agli alunni con disabilità, per assicurare un accesso facilitato e sicuro alle strutture scolastiche.

“Il bilancio prevede inoltre una forte accelerazione nella prosecuzione delle opere pubbliche già avviate, sia quelle finanziate con il PNRR, sia quelle finanziate con fondi comunali e regionali - afferma il sindaco Pasquale Di Lauro -. Questi interventi consentiranno di migliorare infrastrutture e servizi, rafforzando lo sviluppo del territorio. Sul fronte delle entrate, non ci saranno aumenti della pressione fiscale per i cittadini. La novità assoluta per quanto riguarda le entrate è rappresentata dalla tassa di soggiorno, che consentirà di valorizzare il turismo e reinvestire i proventi nello sviluppo di servizi e infrastrutture per i visitatori e i residenti”.

Infine, il bilancio prevede una programmazione di nuove assunzioni, mirata a rafforzare la macchina amministrativa comunale. Questa misura contribuirà a migliorare la qualità e la tempestività dei servizi offerti alla cittadinanza.

“Questo bilancio rappresenta un passo fondamentale verso una città più inclusiva e dinamica - ha dichiarato il sindaco -. Investiamo nei minori, nei servizi e nelle infrastrutture senza gravare sui cittadini, ma valorizzando le risorse disponibili e promuovendo un modello di crescita sostenibile e solidale”.