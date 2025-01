Scisciano, arriva la befana: giochi, dolci, animazione e tante sorprese Continua la ricca programmazione natalizia del comune napoletano

Ultimo evento a tema natalizio il 6 gennaio 2025, organizzato nell’ambito del cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025.

Continua la ricca programmazione natalizia del comune di Scisciano con il nuovo evento “Arriva la befana”, in programma lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 11.00, in piazza XX settembre. L’iniziativa rientra nella rassegna “Scisciano in festa”, inserita nel cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025” e organizzata dall’amministrazione comunale di Scisciano, e ha già visto un’ottima partecipazione di pubblico in occasione dei due precedenti eventi, tenutisi sempre in piazza, il 15 e il 21 dicembre scorsi.

Il 6 gennaio sarà la befana ad arrivare nel cuore di Scisciano, con giochi, dolci, animazione e tante sorprese per adulti e bambini. Un’occasione imperdibile per tutta la famiglia per chiudere, nel migliore dei modi, le festività natalizie e cominciare l’anno nuovo.

L’evento, che come detto ha beneficiato dell’inserimento all’interno del cartellone eventi della città metropolitana di Napoli, rientra nella programmazione politico-strategica dell’assessorato alla cultura e politiche sociali del comune di Scisciano, rappresentato dall’assessore Raffaele Ambrosino, col sindaco Antonio Ambrosino, che dichiara: "E’ alta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Scisciano e dell’assessorato che rappresento, con attività ludiche indirizzate ai più piccoli per contribuire fattivamente alla loro sana crescita educativa.

Il progetto “Scisciano in festa” mira, infatti, a valorizzare e promuovere l’aggregazione sociale nel contesto locale, attraverso una serie di eventi pubblici di natura artistica, culturale e ricreativa distribuiti in diverse date significative che proseguiranno fino a giugno 2025".