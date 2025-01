San Giorgio a Cremano tra le "zone rosse" della provincia di Napoli La decisione durante il comitato per l’ordine e la sicurezza

San Giorgio a Cremano è stata inserita dal prefetto di Napoli Michele di Bari fra le quattro” zone rosse” della Città Metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e contrastare la criminalità locale. In relazione alla decisione presa durante la riunione per del Comitato per l’ordine e la sicurezza, il sindaco Zinno afferma:

“Le aree del nostro territorio dove entrerà in vigore questo provvedimento sono: via Manzoni, via Aldo Moro (all’angolo via San Giorgio Vecchio), Piazza Troisi e l’area che circoscrive anche le aree verso Villa Bruno e Villa Vannucchi e Largo Arso. Si tratta di zone critiche e particolarmente attenzionate nel corso del tempo, già al centro di precedenti riunioni del comitato per l'ordine e la Sicurezza, in relazione ad alcuni episodi verificatisi soprattutto nei giorni e nelle ore della movida”.

“Questo provvedimento - aggiunge Zinno - rappresenta un’ulteriore attenzione da parte del prefetto, verso il nostro territorio, essendo un potente deterrente, oltre che uno strumento di repressione. Il provvedimento prevede che nelle zone rosse, chiunque assuma atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e sia considerato quindi pericoloso per la sicurezza pubblica e abbia precedenti penali, venga allontanato.

Ringrazio il prefetto di Napoli Michele di Bari per l’attenzione rivolta al nostro territorio e per aver voluto istituire questa importante misura che non deve essere vista esclusivamente come uno strumento punitivo, ma come un'ulteriore opportunità per rafforzare sicurezza e qualità della vita della nostra comunità.

La collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine è fondamentale per rendere efficace questa misura e quindi per costruire territori più sicuri e vivibili”.