Liveri, Guardia Agroforestale scopre discarica di rifiuti in strada Chiesa la bonifica alle autorità competenti

Operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno rinvenuto nel territorio comunale di Liveri, in provincia di Napoli, una discarica di rifiuti a cielo aperto. In particolare sono state ritrovate tre scatole di pannoloni e mutandine, magimi per animali, un vecchio frigorifero, vari contenitori di insetticida, plastica, vetro, cartone, borse e pneumatici. Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti, l'associazione ha chiesto al Comune di rimuovere i rifiuti e provvedere alla bonifica nel minor tempo possibile.