Chiusura ortopedia all'ospedale San Giovanni di Dio: vogliamo sapere la verità Forte presa di posizione del segretario di Forza Italia Frattamaggiore Enzo Della Volpe

"Già da alcuni mesi annunciato negli ambienti ed ora realizzatosi, il reparto di ortopedia del nostro ospedale frattese ha chiuso i battenti. Provvisorio o definitivo? La questione non è stata chiarita da chi di dovere e i cittadini sono costretti a spostarsi in altri ospedali nel mentre".

Ad affermarlo è il segretario di Forza Italia Frattamaggiore Enzo Della Volpe: "La verità è che il nostro ospedale è stato malmenato numerosissime volte da chi doveva farne un baluardo sanitario locale. Regione, Asl, Comune di Frattamaggiore che sotto la stessa bandiera politica guidano tutte le amministrazioni hanno consentito che avvenisse tutto questo, e i cittadini? Vanno a Napoli, Giugliano o Pozzuoli. I rimpalli tra addetti ai lavori sono impazziti e non escono risposte chiare ed esaustive. Non c'è una pronuncia ufficiale della politica che ci dia spiegazione, chiarimenti o altro.

L'asse del partito democratico tra regione Campania e comune di Frattamaggiore ha prodotto, ad oggi, non un nuovo polo sanitario per i cittadini ma un ospedale che si avvia verso una difficile fase di decadimento. E' questo quello che vogliamo? Di certo non è questo quello che ci auguravamo. La sanità in Campania dopo 10 anni di De Luca ci ha ridotto a questo, siamo all'epilogo di una brutta stagione e i cittadini devono esserne consapevoli. Intanto chiediamo anche per Frattamaggiore che le istituzioni locali convochino un consiglio comunale straordinario e monotematico sul tema al fine di dare alla città le risposte che la politica deve".