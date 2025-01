Sant'Agnello: "Giornata della memoria, per non ripetere gli stessi errori" Gli studenti allo spettacolo "Cambia il futuro" per immedesimarsi negli eventi storici

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 27 gennaio 2025 alle 13:49



“L’olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria” è la frase, di Primo Levi, scelta per l’occasione...