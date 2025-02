Inaugurata l’isola ecologica di Arpino, Bene: "Servizio fondamentale" Il sindaco: "Passo decisivo per superare il 50% di differenziata"

Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la seconda isola ecologica del Comune di Casoria, situata in via Pietro Dorando, località Arpino.

Questo nuovo punto di raccolta offrirà un servizio fondamentale per il conferimento dei rifiuti ingombranti e dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), contribuendo a migliorare la gestione della raccolta differenziata e a rendere la Città più vivibile. L’isola sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

“L’apertura di questa seconda isola ecologica rappresenta un tassello importante per la nostra comunità - afferma il sindaco Raffaele Bene dopo il taglio del nastro -. Con questo nuovo centro, vogliamo offrire ai cittadini un servizio più capillare ed efficiente con particolare riguardo ad Arpino, garantendo un ambiente più pulito e ordinato per tutti.

Il nostro obiettivo è raggiungere il 50% di differenziata su tutto il territorio. Invito i cittadini a utilizzare responsabilmente questa struttura, rispettando i giorni e gli orari di conferimento”. All’inaugurazione, accanto ad esponenti dell’amministrazione Bene, era presente anche il presidente di Casoria Ambiente, Massimo Iodice. Questa nuova apertura assume un valore ancora più significativo per una comunità come quella di Arpino, che da tempo necessitava di un’infrastruttura adeguata per la gestione dei rifiuti ingombranti.

L’assessore all’Ambiente, Valerio Cresci, ha evidenziato i progressi raggiunti e gli obiettivi futuri: “Nel 2023 la raccolta differenziata ha toccato il 46,48%, mentre nel 2024 abbiamo già registrato un ulteriore incremento, raggiungendo il 48,16%.

Grazie a strumenti come le foto-trappole e la videosorveglianza ed all’attività delle guardie ambientali, continueremo a contrastare lo smaltimento illecito e a rafforzare i controlli per garantire il rispetto delle norme”. Questa nuova apertura rappresenta un passo concreto verso una città più pulita e sostenibile.