Domani passeggiata antiracket a Ponticelli: Incontro con i commercianti

Martedì 18 febbraio, alle ore 11, si terrà una passeggiata antiracket a Ponticelli, organizzata dalla Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane (FAI). Il coordinamento FAI Campania, insieme ai partecipanti all'iniziativa, incontrerà i commercianti del quartiere per promuovere la cultura della legalità e il contrasto al racket e all'usura.

La passeggiata partirà da Via Madonnelle e durante l'evento verranno installate nove targhe in altrettanti esercizi commerciali, simbolo dell'impegno contro l'estorsione. Oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, interverranno importanti figure istituzionali, tra cui il commissario straordinario di governo per il contrasto al racket e all'usura, prefetto Mariagrazia Nicolò, il commissario antiracket e antiusura della Campania, Santi Giuffrè, e gli assessori regionali e comunali alla Legalità, Mario Morcone e Antonio De Iesu. Parteciperà anche il presidente della Municipalità di Ponticelli, Sandro Fucito.

L'iniziativa fa parte del progetto "Insieme contro racket e usura", finanziato dalla Regione Campania, e ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità e supportare i commercianti nel contrastare fenomeni criminali che minacciano la loro attività.