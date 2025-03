Gragnano: al via la campagna di comunicazione territoriale La città si racconta attraverso la sua gente e le eccellenze

Al via la campagna di comunicazione territoriale, nella quale la città si racconta attraverso la sua gente e le sue eccellenze. Gragnano non è solo la patria della pasta, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Per celebrare questa straordinaria identità, il Comune di Gragnano ha realizzato il video “Gragnano Città Formato Speciale”, un viaggio immersivo che esalta il profondo legame tra territorio, tradizione e innovazione.

Il video racconta Gragnano attraverso gli occhi dell’attore Erasmo Genzini, straordinario protagonista che, trasportato dal vento in una soleggiata giornata estiva, si ritrova a girovagare per la città, scoprendone gli aspetti più caratteristici: le piazze, i borghi, le strade brulicanti di vita, le persone, i sapori unici delle eccellenze gastronomiche e il profumo di casa, accoglienza e calore umano.

Dall’ospitalità all’energia, dalla magia della pasta all’offerta turistica enogastronomica, Gragnano si presenta come un’esperienza da vivere, più che come una semplice meta turistica. È una tela dai colori vividi, dai sapori intensi, dalle tradizioni intatte. Gragnano va percorsa, gustata, toccata, vissuta in ogni suo angolo: è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, lasciando un segno indelebile in chi la visita.

Il concept “Gragnano Città Formato Speciale” richiama la grande tradizione pastaia della città e ne amplifica il messaggio. Una città "formato speciale" è un luogo fuori dagli schemi, inaspettato e coinvolgente: una vera scoperta sensoriale.

“La narrazione del territorio è una leva strategica per il turismo e lo sviluppo locale. Gragnano è cultura, paesaggio, persone. Questo video è un’esperienza immersiva che racconta l’anima della nostra comunità, posizionando Gragnano in un percorso di marketing territoriale che valorizza il connubio tra cultura, prodotto e territorio. Solo con una comunicazione innovativa possiamo far emergere tutto il potenziale della nostra città che attraverso una serie di azioni mirate diventerà sempre più attrattiva ed ospitale.” A dirlo è Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano.

La campagna sarà live sui canali social del Comune e verrà utilizzata in occasione di importanti eventi e fiere internazionali dedicati al marketing territoriale. Il video è stato realizzato grazie anche al coinvolgimento attivo della comunità e delle associazioni.