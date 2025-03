Somma Vesuviana: parte la zona a traffico limitato Da sabato 8 marzo chiusura al traffico di tutto il centro storico

"Da sabato 8 Marzo, parte in via definitiva la prima Ztl nella storia di Somma Vesuviana. La Ztl riguarderà tutto il centro storico del Casamale, tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 6 con chiusura dei varchi di via Ferrante D’Aragona, all’intersezione con via Portaterra, di via Castello, all’intersezione con via Circumvallazione, di via Piccioli all’intersezione con via San Giovanni de Matha.

Dopo un periodo di preesercizio, da sabato 8 Marzo, entrerà definitivamente in vigore la Ztl che sarà attiva anche nei giorni prefestivi e festivi. Dal Lunedì al Venerdì la zona a traffico limitato sarà attiva dalle ore 17 alle ore 6 del giorno dopo, mentre in tutti i prefestivi e festivi, la Ztl sarà attiva dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 6 del mattino seguente. Sarà in funzione anche il sistema di videosorveglianza e dunque, tutti coloro i quali, non autorizzati, entreranno nella Ztl negli orari in cui è attiva, ovviamente verranno multati.

La zona a traffico Limitato è una grande opportunità e potrebbe, nel tempo, diventare un luogo di richiamo per escursionisti, turisti, per la movida, per i giovani che saranno attirati da eventi e dalle varie attività di ristorazione presenti nel borgo e nelle vicinanze.

La zona a traffico limitato è una grande opportunità per i cittadini e per le attività ricettive e di ristorazione. Inoltre su tutto il territorio e nel tempo, farà del Borgo Antico del Casamale, un punto costante di ritrovo dei giovani e un punto di grande attrazione turistica. Ringrazio il Corpo di Polizia Municipale, guidato dal Comandante Ciro Bruno che sarà deputato alle attività di controllo, tutte le Associazioni di Protezione Civile e le Forze dell’Ordine”.

Lo ha annunciato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Il grande valore del Borgo Antico di Somma Vesuviana con il suo patrimonio culturale, vicoletti, piazzette, Cinta Muraria, meravigliosi locali e ristoranti!!

"Nel tempo il Borgo Antico di Somma Vesuviana diventerà un Borgo Turistico di grande attrazione. Con questa chiusura si darà la possibilità ai tanti clienti dei locali ma anche ai turisti, di camminare e di vivere in serenità i luoghi. Il Borgo Antico del Casamale – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano - di recente è stato scelto dal Fai per le Giornate Nazionali d’Autunno e sono tanti i meravigliosi monumenti che potranno essere sempre più aperti. All’interno del Borgo abbiamo la millenaria chiesa de La Collegiata con affreschi del ‘600 e del ‘700, ma abbiamo anche il murales dello street – artist argentino Francisco Bosoletti, l’Hub – Side di Tramandars con la mostra permanente di Vittorio Valiante. Ricordo ancora gli splendidi cortili antichi, la Cinta Muraria Aragonese, il Castello di Lucrezia D’Alagno.

Tutti monumenti che saranno sempre più visitabili anche con aperture in contemporanea alle aperture mensili della Villa Romana Augustea. Il Centro Storico del Casamale è inoltre teatro di importanti tradizioni come la Festa delle Lucerne, i Riti della Montagna e altre ancora. Finalmente il Borgo potrà essere anche più attrattivo anche per i giovani ed in modo più regolare. Ricordo che grazie ad associazioni come Tramandars e Amici del Casamale, al Centro Storico c’è l’ hub – side divenuto spazio museale permanente con bellissime opere pittoriche di Vittorio Valiante, ma anche la possibilità di ammirare, in uno dei vicoli del Borgo, il Murales dello street – artist argentino Francisco Bosoletti o ancora l’opera retroilluminata di Mary Pappalardo che racconta le principali tradizioni popolari di Somma Vesuviana. Ricordo anche la processione del Venerdì Santo di grande richiamo per migliaia di persone provenienti da tutta Italia".