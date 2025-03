Casoria: investimenti record per una città più moderna e sicura Il sindaco Bene: “Miglioriamo la qualità dei servizi dei cittadini”

Casoria guarda al futuro con una programmazione chiara e investimenti concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha annunciato un piano di interventi che interesserà scuole, strade, edifici pubblici, sicurezza e cultura, con un impegno economico mai visto prima. Il piano è stato presentato nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio che ha visto l’approvazione del documento unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione Triennale e a margine della relazione del presidente della commissione bilancio Giuseppe Barra.

"Abbiamo stanziato risorse importanti per rendere Casoria più vivibile, sicura e moderna. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità dei servizi per i cittadini, puntando su manutenzione, sicurezza e riqualificazione urbana", ha dichiarato il primo cittadino che ha la delega al Bilancio.

Scuole: più sicurezza e accessibilità

Nel 2025 la spesa per la manutenzione scolastica crescerà del 53%, con un totale di 1,65 milioni di euro nel triennio 2025-2027. Fondi che garantiranno edifici più sicuri e accessibili per gli studenti.

Strade e mobilità: interventi mirati

Con un aumento del 30% della spesa per la manutenzione stradale, il Comune ha stanziato 1,65 milioni di euro per riqualificare le arterie principali della città e migliorare la viabilità locale.

Edifici pubblici: più risorse per la riqualificazione

Gli edifici comunali beneficeranno di un incremento del 68% della spesa, con 2,63 milioni di euro destinati alla manutenzione e alla modernizzazione delle strutture.

Sicurezza e videosorveglianza: un impegno concreto

La sicurezza resta una priorità: sono stati stanziati 550mila euro per potenziare la videosorveglianza e 226mila euro per nuove attrezzature. Inoltre, la manutenzione ordinaria della segnaletica crescerà del 151%.

Cuktura e giovani: investimenti per il futuro

Per il settore culturale e giovanile, il Comune ha stanziato 30mila euro nel 2025, con un incremento del 30.000% rispetto agli anni precedenti. Sono previsti fondi anche per il Forum dei Giovani e altre iniziative destinate alla comunità.

Una gestione responsabile: investimenti e riduzione del debito

Oltre agli investimenti nelle opere pubbliche, il Comune punta anche sulla sostenibilità finanziaria. Il debito comunale scenderà da 2,26 milioni a 1,99 milioni di euro entro il 2027, garantendo una gestione più equilibrata delle risorse.

"Casoria sta cambiando grazie a un'Amministrazione attenta e responsabile ed al lavoro di squadra della Giunta e del Consiglio Comunale. Investiamo per il futuro, mantenendo i conti in ordine e migliorando i servizi. Il nostro impegno è chiaro: una Città più vivibile, moderna e sicura per tutti", ha concluso il sindaco Bene.