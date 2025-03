Crolla edificio disabitato a Torre del Greco: paura ma nessun ferito Lo stabile, già danneggiato dal terremoto del 1980, era vuoto

Un edificio disabitato da anni e già danneggiato dal terremoto del 1980 è crollato a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il cedimento è avvenuto in primo vico Orto Contessa, a pochi passi dal centro storico. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia municipale per gestire la situazione.

L’edificio in questione, un palazzo di tre piani, era già stato oggetto di precedenti ordinanze per il ripristino della sicurezza. Proprio nel pomeriggio erano previsti interventi di demolizione delle parti pericolanti, che però non sono riusciti ad evitare il crollo. La zona era già monitorata, considerando che un altro stabile nelle vicinanze era crollato nel luglio del 2023, provocando tre feriti e portando alla chiusura di corso Umberto I.

I tecnici del Comune, insieme ai vigili del fuoco, stanno ora verificando la stabilità dell’area circostante, valutando eventuali rischi di nuovi crolli e decidendo se sarà necessario evacuare altre abitazioni. Le forze dell'ordine hanno rassicurato che al momento non ci sono persone coinvolte.