Boscoreale e Pompei: ora è sfida all’archeocalcio Arriva in soccorso un sostenitore per sistemare il campo di calcio vicino alla villa romana

In corso i lavori di pulizia e taglio dell’erba al campo di calcio e alle aree verdi del Quartiere Piano Napoli a Boscoreale in prossimità della fattoria romana “Villa Regina” e dell’Antiquarium.

L’intervento è stato possibile grazie a una sinergia tra il Parco Archeologico di Pompei, a cui afferisce il sito, il comune di Boscoreale e la ditta Angeloni, impegnata nella cura del verde di Pompei, che si è offerta di sostenere le attività di pulizia e diserbo per restituire alla comunità, soprattutto ai bambini e ragazzi del quartiere, il loro campo di calcio.

“Siamo contenti di aver potuto dare una mano in una situazione di emergenze varie che il Comune sta affrontando - ha dichiarato il direttore Gabriel Zuchtriegel - Ora un torneo di calcio per inaugurare il campo rinnovato. Il Parco archeologico ha organizzato una squadra e mi sa che toccherà anche a me scendere sul prato! Invitiamo chi vuole partecipare a contattarci all’indirizzo torneograndepompei@gmail.com. Squadre da sette giocatori, ho già sfidato il sindaco Di Lauro e l’amministrazione comunale e spero che anche dal Piano Napoli avremo adesioni!”

“Questa collaborazione è un bellissimo esempio di sinergia tra istituzioni che condividono un obiettivo comune: prendersi cura del territorio e delle persone – ha sostenuto il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro - Restituire ai bambini e ai ragazzi del Piano Napoli il loro campetto di calcio significa offrire un’alternativa sana, educativa e aggregante. Ringrazio il Parco Archeologico di Pompei, il direttore Zuchtriegel e la Ditta Angeloni per la sensibilità dimostrata. Accetto volentieri la sfida sul campo: sarà l'occasione per vivere insieme un momento di festa e di partecipazione collettiva.”