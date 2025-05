Acerra: una fucina di talenti per i musicisti del futuro Tra le location per gli eventi sul tema musicale non poteva mancare anche il Castello dei Conti

Una fucina di talenti per i musicisti del futuro. E’ iniziata oggi martedì 13 Maggio, l’edizione numero sedici della settimana della musica Pulcinellan…do..re..mi - Tra suoni, rime, canti e balli’, un’iniziativa istituita dal Comune di Acerra da un’idea del compianto sindaco Titina Verone e portata avanti dall’Ufficio pubblica istruzione dell’ente con il coordinamento organizzativo dell’I.C. Don Milani-Capasso.

Anche per il 2025 il cartellone di eventi è ricchissimo, con la possibilità di iscriversi al concorso musicale ‘Maria Russo Spena’.

Da oggi e fino a Giovedì 15 Maggio al Teatro Italia prevista l’esibizione degli alunni di ben 23 scuole provenienti da tutta la Campania. Tra le location per gli eventi sul tema musicale non poteva mancare anche il Castello dei Conti, nell’anno del Centenario in cui è stato acquisito dal Comune, che ospiterà le performance di diverse associazioni.

All’interno della ‘Settimana della Musica’ è inserito il concorso Premio alla Musicalità ‘Maria Russo Spena’ giunto alla XIV Edizione, con la manifestazione finale prevista per il 10 giugno. Tutti gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di I-II grado possono iscriversi gratuitamente e gareggiare alla conquista di un premio offerto dai sostenitori del concorso: la Clinica ‘Villa dei Fiori’, la Banca di Credito Popolare, il Rotary Club Acerra-Casalnuovo ‘Aniello Montano’ ed i Lions Club Acerra – Valle di Suessola.

“Acerra è Città della Musica - spiega il sindaco Tito d’Errico - ed il supporto concreto a questa manifestazione testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale alla cultura e alla bellezza dell’arte in ogni sua forma.

La ‘Settimana della Musica’ resta una fucina di talenti dall’inestimabile valore culturale, come ci ha insegnato Titina Verone. Mi fa piacere, poi, dare un caloroso benvenuto ai ragazzi ed ai loro professori che ospiteremo in città e ringrazio tutti coloro che si prodigano per la riuscita di questo evento tra uffici comunali, il dirigente scolastico della ‘Don Milani-Capasso’ Sabina Stramacchia che coordina e la prof.ssa Maria Cristina Casoria, ma in particolar modo giovani musicisti che ci ricordano la valenza artistica e sociale della Settimana della Musica”.