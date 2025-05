Giro d'Italia a Castello di Cisterna, Alaia: straordinaria vetrina "Un successo frutto dell'impegno della Città Metropolitana"

"È con grande soddisfazione che posso annunciare che domani assisteremo al passaggio della tappa Potenza-Napoli del Giro d'Italia nel territorio di Castello di Cisterna e nei comuni limitrofi.

Un risultato importante che rivendico con orgoglio come frutto dell’impegno, in qualità di Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, insieme con il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, nel portare questo prestigioso evento sportivo nel nostro territorio". Così il Consigliere metropolitano Domenico Esposito Alaia, in relazione al passaggio della Corsa rosa nel Comune di Castello e nei comuni circostanti.

"Desidero. Inoltre. sottolineare come – ha proseguito il Consigliere Alaia - grazie alla Città Metropolitana siano stati realizzati importanti lavori di sistemazione delle strade interessate dal percorso, garantendo così la sicurezza degli atleti e una migliore fruibilità per tutti i cittadini. Questo dimostra l'attenzione costante dell'Ente metropolitano verso le nostre comunità".

Il passaggio del Giro d'Italia rappresenta, per il Consigliere Alaia, "una straordinaria vetrina per la promozione dell'intero territorio, con la sua bellezza paesaggistica e le sue potenzialità. Un'occasione unica per far conoscere le nostre eccellenze a un pubblico vastissimo".

Tuttavia, Esposito Alaia non manca di esprimere il proprio rammarico per la mancata valorizzazione dell'evento da parte dell'amministrazione comunale di Castello di Cisterna: "È un'occasione persa non aver affiancato a questo importante appuntamento sportivo un programma di iniziative culturali, di promozione turistica e di marketing territoriale.

Un evento di tale portata meritava un accompagnamento che sapesse coinvolgere attivamente la comunità locale e attrarre attenzione, creando un valore aggiunto duraturo per il nostro territorio.

Mi auguro che in futuro si possa dimostrare una maggiore visione strategica nel saper cogliere appieno le opportunità che eventi come il Giro d'Italia possono offrire".