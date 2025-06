Fondo ambiente italiano. Restanza: nel cuore della terra murata Borgo animato da interventi artistici e culturali tra poesia, musica, teatro, danza e vino

" Artisti, musiche, poesie. Il Borgo Antico di Somma Vesuviana, l’8 sera, sarà Borgo attivo con il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Coloro i quali verranno al Centro Storico si immergeranno nell’atmosfera dei vicoli, piazzette, dei labirinti del Borgo.

Dalle ore 19 partirà il percorso itinerante tra i vicoli del borgo animato da interventi artistici e culturali che intrecciano poesia, musica, teatro, danza e vino. Un modo per riflettere sulla restanza, intesa come permanenza attiva, cura del territorio e resistenza culturale contro l’oblio. Il punto di ritrovo sarà il Parcheggio Torre.

E’ necessario prenotarsi, in quanto gli ingressi al percorso itinerante sono limitati e selezionati in due gruppi.

Ricordo anche che il Centro Storico è chiuso al traffico con la Zona a Traffico Limitato che è attiva e dunque tutti i turisti, tutti coloro i quali parteciperanno al percorso itinerante troveranno vicoli e luoghi liberi dal transito delle auto. Sarà però necessario prenotarsi e le prenotazioni sono gratuite ed è possibile farle su faiprenotazioni.fondoambiente.it”.

Lo ha annunciato Rosalinda Perna, assessore alla cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Arte per la città!: “Ringraziamo il Fai di Nola per avere scelto il Borgo del Casamale. Siamo dinanzi alla testimonianza del grande lavoro che stiamo facendo a Somma Vesuviana. Ricordo che lo stesso Borgo, grazie all’attività di associazioni come Tramandars e Amici del Casamale, sta diventando Borgo degli artisti - ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano - e ben presto avremo lo svolgimento di un altro grande evento.

Al centro storico, oltre ai beni culturali antichi come la Collegiata e la Cinta Muraria, è possibile vedere la street – art di Francisco Bosoletti o ancora Ombrediluce di Mary Pappalardo e ancora l’Hub – Side con le opere pittoriche di Vittorio Valiante. Inoltre c’è ristorazione”.