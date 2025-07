Somma Vesuviana: ecco la prima area fitness nel verde del parco nazionale Nasce il percorso Vita Easy, un'area con ben 12 stazioni per esercizi motori all’aria aperta

Inaugurata, a Somma Vesuviana, la prima area fitness nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio con l’organizzazione e la realizzazione della Federparchi!

Nasce il Percorso Vita Easy, area con ben 12 stazioni per esercizi motori all’aria aperta, seguiranno i Percorsi Medium e Strong con altre 38 stazioni.

“Ringrazio il consigliere comunale Gaetano Ciro Coppola che ha stimolato sempre l’azione amministrativa affinchè nascesse a Castello uno spazio per momenti dedicati alla condivisione dello sport e allo stare bene. L’area fitness inaugurata è in montagna, in pieno verde ed è la prima area fitness nata nel Parco Nazionale del Vesuvio su programma della Federparchi".

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Questo bene non è dell’Amministrazione Comunale ma è un bene che appartiene a tutta la comunità. Dunque rispettiamo gli spazi e l’ambiente. Sono chiaro nel dire che l’area fitness è dotata di videocamere, di defibrillatore e di panchine nuove.

Ci sono le telecamere di sicurezza, l’intera area è videosorvegliata. Non solo telecamere di sicurezza ma abbiamo anche installato un defibrillatore che potrà essere utilizzato in caso di necessità. Questa zona di Castello era ormai un’area non curata.

Oggi c’è il Percorso di Vita Easy per attività motoria, un’area fitness con 12 stazioni. Seguirà anche il percorso medio e il percorso massimo con altre 38 stazioni. Il tutto con la collaborazione del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica e e Procter&Gamble. Infatti le attrezzature sportive sono state realizzate utilizzando i materiali plastici riciclati. Con questa azione andiamo a riqualificare l’area di Castello, a riaccendere le luci su un grande patrimonio naturalistico e di biodiversità. Tutti potranno godere dello sport e del movimento fisico all’aria aperta, in piena natura, nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio, sul meraviglioso Monte Somma.

Un’area completamente videosorvegliata. Spesso quando creaiamo luoghi di aggregazione, succede che vengano vandalizzati. Ai mal intenzionati dico che ci sono le telecamere e tutta l’area è video – controllata con ben due telecamere delle quali una del Parco Nazionale del Vesuvio. I giovani possono salire a Castello per fare ginnastica.

Ogni sera abbiamo tante persone che vengono sulla piazzetta del Santuario mariano anche per rinfrescarsi.

Da oggi sarà possibile fare sport con un’area fotness dotata di 12 stazioni per attività motoria. Ringrazio il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, Giovanni Romano sempre dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che ha rappresentato il contatto costante con la Federparchi, in modo determinante e ringrazio l’architetto Giuseppe Schiattarella e ringrazio Don Francesco Feola che anche in località Castello sta mettendo in campo una grande sperienza socialmente vissuta”.