West Nile, Di Sarno a Somma Vesuviana: "Richiesta interventi disinfestazione" Il sindaco ha sollecitato l'Asl Napoli 3 Sud

“Al momento non registriamo casi a Somma Vesuviana ma è importante prevenire. Da pochi minuti ho inviato all’Asl Napoli 3 Sud, una richiesta di interventi aggiuntivi di disinfestazione - Emergenza virus West Nile. Tale richiesta è stata inviata, per conoscenza, anche al Prefetto di Napoli.

Il Comune di Somma Vesuviana, a seguito delle segnalazioni pervenute e delle comunicazioni relative ai casi di virus West Nile sul territorio regionale, nonché in via preventiva e precauzionale per la tutela della salute pubblica, chiede l’attivazione di interventi aggiuntivi di disinfestazione adulticida e larvicida sul territorio comunale.

Si rappresenta che il Comune ha già avviato interventi ordinari di disinfestazione sul territorio, ma considerata la necessità di intensificare le azioni di contenimento del vettore (zanzare) per la prevenzione della diffusione del virus West Nile, si richiede all’Asl di voler disporre con urgenza interventi integrativi e congiunti o di indicare eventuali ulteriori misure sanitarie da adottare”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano!