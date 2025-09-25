Somma Vesuviana: mozione per la Palestina in consiglio comunale

In campo il movimento “La Città la Cambia” insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle

L'ente locale si è dichiarato pronto a sollecitare le istituzioni superiori e a promuovere azioni di cooperazione umanitaria per contribuire alla ricostruzione di Gaza...

Somma Vesuviana.  

 

Mario Pepe

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana ha approvato una mozione di solidarietà al popolo palestinese, segnando un risultato storico per la città.

L’iniziativa, nata dal lavoro e dalla determinazione del movimento “La Città la Cambia” insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle, rappresenta l’approdo istituzionale di un percorso di sensibilizzazione che negli ultimi mesi ha coinvolto associazioni, cittadini e studenti, culminando lo scorso giugno con l’organizzazione del Concerto per la Palestina.

La mozione approvata impegna l’amministrazione comunale a richiedere al Governo italiano il riconoscimento ufficiale dello Stato della Palestina, a istituire una Giornata Comunale per la Pace in Palestina con il coinvolgimento attivo della comunità locale e a promuovere iniziative di solidarietà concreta, come la raccolta di fondi, farmaci e beni di prima necessità destinati alla popolazione colpita dal conflitto. Allo stesso tempo, l’ente locale si è dichiarato pronto a sollecitare le istituzioni superiori e a promuovere azioni di cooperazione umanitaria per contribuire alla ricostruzione di Gaza.

