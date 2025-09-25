Somma Vesuviana: mozione per la Palestina in consiglio comunale In campo il movimento “La Città la Cambia” insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle

Mario Pepe

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana ha approvato una mozione di solidarietà al popolo palestinese, segnando un risultato storico per la città.

L’iniziativa, nata dal lavoro e dalla determinazione del movimento “La Città la Cambia” insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle, rappresenta l’approdo istituzionale di un percorso di sensibilizzazione che negli ultimi mesi ha coinvolto associazioni, cittadini e studenti, culminando lo scorso giugno con l’organizzazione del Concerto per la Palestina.

La mozione approvata impegna l’amministrazione comunale a richiedere al Governo italiano il riconoscimento ufficiale dello Stato della Palestina, a istituire una Giornata Comunale per la Pace in Palestina con il coinvolgimento attivo della comunità locale e a promuovere iniziative di solidarietà concreta, come la raccolta di fondi, farmaci e beni di prima necessità destinati alla popolazione colpita dal conflitto. Allo stesso tempo, l’ente locale si è dichiarato pronto a sollecitare le istituzioni superiori e a promuovere azioni di cooperazione umanitaria per contribuire alla ricostruzione di Gaza.