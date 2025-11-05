Cure del cancro, premiato Ascierto. Alviti consegna il premio al Pascale Il Premio Medicina promosso dall’Associazione nazionale guardie particolari giurate (Angpg).

Ascierto e l’Istituto tumori di Napoli sul podio del Premio Medicina promosso dall’Associazione nazionale guardie particolari giurate (Angpg).

Il premio medicina Angpg promosso dall’associazione nazionale guardie particolari giurate Angpg). “Abbiamo scelto un ricercatore e un clinico – avverte Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione – che è presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia, melanoma, immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” di Napoli. Ascierto – prosegue Alviti – è stato riconosciuto come il miglior esperto mondiale sul melanoma, grazie al suo significativo contributo nella ricerca e nello sviluppo di terapie immunoterapiche secondo la classifica Expertscape, nel decennio 2013-2023″.

I contributi principali di Ascierto nella cura del melanoma sono noti:

ha guidato la ricerca sulla prima molecola immuno-oncologica approvata e ha contribuito alle linee guida internazionali sul melanoma. La sua ricerca si concentra sulla comprensione e sul superamento dei meccanismi di resistenza all’immunoterapia e alle terapie target

La consegna del premio stamani presso lo studio al Pascale di Napoli nel corso di una manifestazione giunta alla terza edizione condotta in collaborazione con uno staff di medici che ha avuto il suo apice il 26 Giugno scorso a cui lo scienziato napoletano non è potuto intervenire per pregressi impegni lavorativi . “L’obiettivo dell’iniziativa – si legge in una nota – è dare un riconoscimento alle equipe mediche che si sono distinte in campo nazionale (e non solo) nei rispettivi settori di competenza.

La premiazione è stata effettuata dal Presidente Angpg Giuseppe Alviti alla presenza di medici e infermieri e il responsabile del servizio di vigilanza privata il Maresciallo Antonio Schioppa.