Piano di Sorrento: tavolo permanente sul turismo accessibile e inclusivo Un luogo operativo per sviluppare sinergie pubblico-private

Domani alle 17 a Villa Fondi, nell'ambito del progetto "Restar e in penisola" finanziato dalla Regione Campania, l’ambito territoriale sociale della penisola sorrentina presenta l’avvio del tavolo permanente sul turismo accessibile e inclusivo.

Tale progetto prevede diverse azioni, tra cui quella di promuovere, attraverso il tavolo, azioni chiare per la costruzione di una società realmente più inclusiva e che coinvolga concretamente ogni attore territoriale che intenda fornire un contributo in tal senso.

Il tavolo permanente sarà il luogo operativo per sviluppare sinergie pubblico-private e costruire un modello di accoglienza inclusivo, sostenibile e competitivo. La vision dell’Asps è che il tavolo possa diventare strumento permanente, che persisterà anche al termine del progetto, divenendo realtà stabile del territorio.