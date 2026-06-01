Piano di Sorrento: due eventi promossi dalla commissione pari opportunità Diritti e inclusione

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Piano di Sorrento promuove due importanti incontri dedicati ai temi dei diritti, dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.

Primo appuntamento il 4 giugno 2026 (Ore 18:30) presso il Centro Polifunzionale: "Il cammino delle donne: dagli anni del fascismo al voto del 2 giugno".

Un momento di approfondimento storico e culturale per ripercorrere il percorso di emancipazione femminile e il fondamentale contributo delle donne alla conquista della democrazia. L'incontro sarà arricchito dalla presentazione del libro "Carmela" di Stefania Spisto e dagli interventi di autorevoli relatrici e relatori del mondo accademico e associativo.

Secondo appuntamento il 10 giugno 2026 (Ore 18:30), sempre presso il Centro Polifunzionale: "Oltre il pregiudizio" – Convegno contro l'omofobia e le discriminazioni.

Un'occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi del rispetto, dell'accoglienza e del contrasto a ogni forma di discriminazione. Attraverso testimonianze, interventi specialistici e il dibattito aperto, si rifletterà sull'importanza di costruire una società più equa e inclusiva.

Due appuntamenti diversi ma uniti da un unico obiettivo: promuovere la cultura dei diritti, delle pari opportunità e del rispetto della persona.