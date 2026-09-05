Sant'Agnello: pronto il nuovo asilo nido ai colli di Fontanelle

Saranno i cittadini a scegliere i nomi: tre le opzioni

sant agnello pronto il nuovo asilo nido ai colli di fontanelle

Inaugurazione con le famiglie giovedì 10 settembre 2026

Sant'Agnello.  

 

Verrà inaugurato il 10 settembre con le famiglie e il nome sarà scelto dai cittadini: il nuovo asilo nido di Sant’Agnello, ai Colli di Fontanelle, è ufficialmente pronto ad accogliere i piccoli.

 

"È una struttura bellissima, che siamo felici e orgogliosi di condividere presto con le famiglie di Sant’Agnello - dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - Con questo intervento è stato riconvertito l’edificio, che prima ospitava le classi della scuola dell’infanzia, in un asilo nido che potrà accogliere i bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Abbiamo effettuato gli adeguamenti strutturali, funzionali ed energetici necessari per avere un edificio moderno, in linea con le ultime direttive riguardanti gli spazi educativi. La scuola dell’infanzia e la primaria sono ora accorpate nell’edificio superiore del plesso. Completiamo così l’interno ciclo scolastico dei piccoli ai Colli di Fontanelle. È un’opera a cui teniamo particolarmente, che testimonia l’attenzione alle frazioni, ma soprattutto alle famiglie e ai genitori che lavorano. Credere nel nostro futuro è una scelta che parte anche da qui».

Il nuovo asilo nido di Sant’Agnello, realizzato con fondi PNRR (M4C1-1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), aprirà le porte il 7 settembre per l’inizio delle attività e verrà inaugurato ufficialmente giovedì 10 settembre 2026, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie che usufruiranno del servizio, in un piccolo momento di festa aperto alla cittadinanza, coinvolta in queste ore anche nella scelta del nome. È attivo infatti da oggi, fino alle 8:00 di lunedì, il sondaggio per permettere a tutti di esprimere la propria preferenza tra le tre opzioni proposte.

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