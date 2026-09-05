Sant'Agnello: pronto il nuovo asilo nido ai colli di Fontanelle Saranno i cittadini a scegliere i nomi: tre le opzioni

Verrà inaugurato il 10 settembre con le famiglie e il nome sarà scelto dai cittadini: il nuovo asilo nido di Sant’Agnello, ai Colli di Fontanelle, è ufficialmente pronto ad accogliere i piccoli.

"È una struttura bellissima, che siamo felici e orgogliosi di condividere presto con le famiglie di Sant’Agnello - dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - Con questo intervento è stato riconvertito l’edificio, che prima ospitava le classi della scuola dell’infanzia, in un asilo nido che potrà accogliere i bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Abbiamo effettuato gli adeguamenti strutturali, funzionali ed energetici necessari per avere un edificio moderno, in linea con le ultime direttive riguardanti gli spazi educativi. La scuola dell’infanzia e la primaria sono ora accorpate nell’edificio superiore del plesso. Completiamo così l’interno ciclo scolastico dei piccoli ai Colli di Fontanelle. È un’opera a cui teniamo particolarmente, che testimonia l’attenzione alle frazioni, ma soprattutto alle famiglie e ai genitori che lavorano. Credere nel nostro futuro è una scelta che parte anche da qui».

Il nuovo asilo nido di Sant’Agnello, realizzato con fondi PNRR (M4C1-1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), aprirà le porte il 7 settembre per l’inizio delle attività e verrà inaugurato ufficialmente giovedì 10 settembre 2026, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie che usufruiranno del servizio, in un piccolo momento di festa aperto alla cittadinanza, coinvolta in queste ore anche nella scelta del nome. È attivo infatti da oggi, fino alle 8:00 di lunedì, il sondaggio per permettere a tutti di esprimere la propria preferenza tra le tre opzioni proposte.