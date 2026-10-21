Pompei in rosa: la prevenzione al centro della vita in città Dal 23 al 25 ottobre visite e screening gratuiti, incontri con gli esperti, benessere

La prevenzione esce dagli ambulatori, incontra le persone e diventa un impegno collettivo. Dal 23 al 25 ottobre Pompei ospiterà “Pompei in Rosa – La prevenzione è vita”, tre giornate dedicate alla salute delle donne, alla diagnosi precoce e alla diffusione di una cultura della prevenzione accessibile, consapevole e condivisa.

L'iniziativa, promossa dalla Città di Pompei nell'ambito del progetto “Pompei in Salute”, nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Tortora di portare i temi della salute pubblica al centro dell'azione amministrativa, costruendo occasioni concrete di informazione, assistenza e partecipazione.

Pompei in Salute rappresenta la cornice stabile all'interno della quale l'Amministrazione intende sviluppare nel tempo le iniziative dedicate alla prevenzione sanitaria, alla diagnosi precoce, alla promozione dei corretti stili di vita e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della salute. Pompei in Rosa ne costituisce il primo grande appuntamento.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 16.00, presso l'Aula Consiliare della Casa Comunale, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, alla presenza dei rappresentanti di importanti realtà impegnate a livello nazionale nella ricerca oncologica, nella prevenzione e nel sostegno alle donne.

Interverranno:

Giuseppe Tortora, Sindaco di Pompei;

Gianfranco Benincasa, Consigliere comunale delegato alla Sanità;

Dott. Roberto Mabilia, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;

Dott.ssa Maria Laura Pignata, Consigliera del Comitato Campania di AIRC – Fondazione per la Ricerca sul Cancro;

Avv. Marzia Imperiali di Francavilla, Presidente del Comitato Campania di Komen Italia.

La presenza e il patrocinio di AIRC, LILT, Komen Italia, ASL Napoli 3, fondazioni ed enti nazionali da sempre impegnati nella ricerca, nella prevenzione oncologica, nella diagnosi precoce e nella sensibilizzazione, conferiscono all'iniziativa un particolare valore scientifico e sociale, rafforzando il dialogo tra istituzioni, mondo sanitario, ricerca e associazionismo.

Fin dalla fase di costruzione del progetto, l'intenzione dell'Amministrazione è stata quella di coinvolgere il più possibile l'intero territorio, facendo di Pompei in Rosa un'iniziativa realmente partecipata. Associazioni giovanili, realtà del volontariato e dell'associazionismo, scuole, medici del territorio, farmacie, attività commerciali e produttive sono state chiamate a contribuire, ciascuna con il proprio ruolo, alla diffusione di un messaggio comune di attenzione alla salute e alla prevenzione.

«La prevenzione non può essere un privilegio, né una possibilità legata esclusivamente alle condizioni economiche o alla capacità individuale di accedere ai servizi. Deve diventare un diritto concretamente esercitabile – dichiara il sindaco Giuseppe Tortora –. Con Pompei in Rosa vogliamo affermare una precisa idea di amministrazione: un'istituzione che non si limita a sensibilizzare, ma crea le condizioni affinché le persone possano prendersi cura della propria salute.

Da medico, prima ancora che da Sindaco, conosco il valore di una diagnosi tempestiva e so quanto l'informazione possa incidere sulle scelte e sulla qualità della vita. Portare la prevenzione nelle piazze significa avvicinare i servizi ai cittadini, superare le distanze e contribuire a costruire una comunità più consapevole. La salute è una responsabilità pubblica e condivisa. E Pompei vuole fare la propria parte».

Un progetto che vede direttamente impegnato il consigliere comunale delegato alla Sanità, Gianfranco Benincasa, nel lavoro di coordinamento e raccordo con le realtà sanitarie e associative coinvolte. Un percorso che punta a dare continuità alle iniziative di prevenzione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, professionisti della salute e organizzazioni del territorio, affinché Pompei in Salute diventi un riferimento stabile per la comunità.

«Abbiamo lavorato per costruire un progetto capace di mettere in rete competenze, disponibilità e sensibilità diverse – sottolinea Benincasa –. La risposta dei medici, delle associazioni e delle tante realtà cittadine dimostra quanto il territorio sappia mobilitarsi quando la salute diventa un obiettivo comune. Il nostro impegno è fare in modo che questa rete continui a crescere anche oltre queste tre giornate».

Il cuore dell'iniziativa sarà il Villaggio della Salute, allestito in Piazza Schettini, dove sarà possibile accedere a visite specialistiche e screening gratuiti, con particolare attenzione alla prevenzione oncologica e alla salute femminile.

Il programma comprende visite senologiche, ginecologiche con Pap test, cardiologiche con elettrocardiogramma, pneumologiche con spirometria, consulenze dermatologiche, nutrizionali, psicologiche, fisioterapiche e osteopatiche, oltre a ecografie, esami MOC e ulteriori prestazioni diagnostiche previste dal programma, secondo le disponibilità delle prenotazioni.

Accanto all'attività sanitaria, il Museo Temporaneo d'Impresa ospiterà momenti di confronto, approfondimento e divulgazione, con il contributo di professionisti, ricercatori ed esperti. Saranno inoltre proposte attività di yoga, pilates e danza aerea, pensate come momenti dedicati al benessere psicofisico della donna.

Il coinvolgimento della città passa anche attraverso le attività commerciali e produttive, chiamate a partecipare con l'iniziativa “Vetrine in Rosa”. Nelle giornate della manifestazione, negozi ed esercizi commerciali sono invitati a vestire di rosa le proprie vetrine, contribuendo a diffondere in maniera visibile il messaggio della prevenzione. Un gesto semplice ma significativo, capace di rendere il tessuto commerciale parte attiva del progetto e di trasformare la città stessa in uno spazio di sensibilizzazione collettiva.

La prima giornata si concluderà, alle ore 20.00, con l'illuminazione in rosa della Casa Comunale e del Campanile del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Due luoghi simbolo della città che, attraverso un gesto dal forte valore collettivo, richiameranno l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce e della lotta contro i tumori.

Il programma culminerà domenica 25 ottobre con la Marcia in Rosa, un percorso cittadino aperto alla partecipazione della comunità, pensato per trasformare il messaggio della prevenzione in una testimonianza pubblica di vicinanza, solidarietà e impegno. Le iscrizioni sono previste a partire dalle ore 11.00, con partenza alle ore 12.00.

Pompei in Rosa si propone anche come punto di partenza per consolidare una rete stabile tra istituzioni, professionisti sanitari, organizzazioni scientifiche, associazioni, scuole, farmacie, attività commerciali e produttive, nella convinzione che una città attenta alla salute dei propri cittadini sia una città capace di investire concretamente nel proprio futuro.

Tre giorni per ribadire un principio essenziale: la prevenzione salva vite. Renderla più vicina alle persone è una responsabilità che riguarda tutti.