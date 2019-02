Pmi, Confapi: "Incontro con imprenditori e istituzioni" Collaborazione orientata a favorire uno sviluppo produttivo delle piccole e medie imprese

Si terrà domani, giovedì 28 febbraio, alle ore 18.00, presso la sede Confapi in via Sant’Aspreno, l’evento #AperitivoSinergico nel corso del quale il neoeletto presidente della Confapi Napoli, Raffaele Marrone, presenterà il nuovo programma. L’incontro sarà anche l’occasione, come sottolineato dallo stesso Presidente, «per attuare sin da subito una sinergica collaborazione orientata a favorire uno sviluppo produttivo delle piccole e medie imprese».

Con il Presidente Marrone, che proprio nei giorni scorsi ha presentato la nuova Giunta che lo affiancherà nel mandato, composta dai vicepresidenti Antonella Giglio e Francesco Cacciapuoti, dal segretario Barbara De Luca e il tesoriere Paolo Cosenza, è prevista anche la presenza dei rappresentanti delle Istituzioni locali. “Porteremo la vita delle Pmi al centro della nostra azione – ha sottolineato Marrone – e lo faremo con una metodologia e un approccio nuovi”.

“C’è tanto da lavorare – ha aggiunto il neo presidente – ma la passione, l’impegno e la voglia di fare ci sono. Confapi Napoli è una realtà storica del panorama socio-economico cittadino che può, e aggiungerei: deve, offrire il proprio contributo, a tutti i livelli, anche nel rapporto con le istituzioni locali, per realizzare quell’auspicato sviluppo del territorio che è la base fondante di un’economia sana, pulita e competitiva”.