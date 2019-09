Napoli capitale del commercio della moda Con 15mila imprese la provincia partenopea è quella con più attività commerciali in Italia.

Napoli è la capitale del commercio, tra ingrosso e dettaglio, della moda. Con ben 15mila imprese la città partenopea è infatti la prima in italia davanti a Roma (11mila).

La moda in Italia con 219mila imprese, 883mila addetti ed un giro d’affari che supera i 100 miliardi all’anno, rappresenta un settore economico prospero, forte e ampio sul quale il nostro Paese punta e dovrà continuare a puntare.

Napoli risulta ai vertici anche della classifica per il manifatturiero moda, dietro solo a Prato e Fiorenza, con 5mila attività nel settore, attestandosi anche davanti a Milano, vera capitale della moda, che invece ne conta 4mila.

Il comparto della moda rappresenta per Napoli e per la sua provincia uno dei punti di forza dell’economia e dell’occupazione. Purtroppo è un mercato che per decenni è stato inquinato e indebolito dal sommerso e da una struttura fondata su microaziende che rendono difficile la possibilità di creare filiere controllate.