Whirlpool annuncia la cessione dello stabilenti di Napoli L’ad La Morgia: “è l’unica soluzione”

Whirlpool intende avviare domani la cessione di ramo di azienda per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti presenti al tavolo in corso al Mise, l'ad Luigi La Morgia. Il nuovo partner, Prs (Passive refrigeration solution) rappresenta l'unica soluzione per lo stabilimento, avrebbe osservato il manager.

Gli operai che sono in presidio davanti all’ingresso del Mise, hanno accolto la notizia con rabbia.