Odg: "Bloccare bando Comune Napoli: non ha iscrizione all'Albo tra requisiti" "Assurdo bandire 16 posti nel settore comunicazione senza richiedere iscrizione ad Albo Giornalisti"

Sedici posti nel settore comunicazione con competenze tipiche del giornalista, ma per il Comune di Napoli non e' necessaria l'iscrizione all'Albo. Un bando che va immediatamente bloccato e riscritto inserendo i requisiti previsti dalla legge 150 del 2000. Lo chiede l'Ordine dei Giornalisti della Campania dopo la pubblicazione del bando per i sedici posti, dal dirigente fino agli istruttori di comunicazione-informazione. Il bando, pubblicato su Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale del Comune, non prevede in alcun caso l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti e l'Ordine della Campania ne chiede pertanto l'immediata sospensione con l'inserimento dell'iscrizione all'Albo tra I requisiti per l'ammissione. E non solo. Sorprende che tra i requisiti per il ruolo di dirigente siano previsti lauree come la disciplina di arti, musica, spettacolo ma non la laurea in Giurisprudenza. Il Comune di Napoli vuole, come dirigente dell'area Comunicazione, una persona esperta di arte che ignora le fondamenta del diritto?