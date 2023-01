Turismo, Fedele (Atex) lancia accuse al presidente della Camera di Commercio A Napoli un bando di 18 milioni di euro per finanziare la destagionalizzazione da gennaio a marzo

Durissima presa di posizione dell'Associazione Atex degli operatori extralberghieri nei riguardi del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, in merito alla decisione di assegnare agli albergatori 18milioni di euro col progetto "Terza Notte Gratis" per sostenere la destagionalizzazione nei mesi da gennaio a marzo quando i tempi disponbili per un'operazione del genere sono praticamente nulli. L'accusa di Atex a Fiola è quella di "fare l'ennesimo regalo" a pochi operatori senza nessun ritorno reale per il sistema turistico territoriale.

Fedele: "Un favore a pochi albergatori...Non si destagionalizza così"

Nel mirino di Sergio Fedele presidente di Atex Campania e delle associazioni territoriali le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'ente camerale nei giorni scorsi dopo un 2022 che è stato caratterizzato da forti scontri tra le rappresentanze consiliari camerali con l'opposizione che ha accusato il Presidente di venir meno ai propri doveri istituzionali e di utilizzare in modo improprio le risorse camerali.

Superata la crisi di una possibile sfiducia a pochi mesi dalla naturale scadenza del mandato, Fiola ritorna al centro delle polemiche, questa volta scatenate da un settore imprenditoriale in forte crescita in tutta l'area napoletana. Spiega Fedele: "Non vogliamo soffermarci sugli aspetti generali relativi alla mission dell'ente camerale, a nostro avviso completamente traditi da questa presidenza. Ci soffermiamo sul Turismo. Le dichiarazioni del Presidente meriterebbero una decisa protesta da parte di tutti coloro che rappresentano il Turismo nella nostra Provincia e di tutti coloro che lavorano in questo settore.

Egli ha dichiarato che a gennaio rilancerà per il turismo l'imbarazzante bando di 18 milioni di euro con cui la Camera di Commercio ha finanziato il progetto "Terza notte gratis". Un progetto che Fiola ha snaturato e che proprio Atex aveva lanciato nel 2020 con la finalità di incrementare i flussi turistici attraverso il regalo di una terza notte da offrire direttamente ai turisti, iniziativa recepita e resa operativa in varie regioni italiane".

Progetto stravolto: "Ai turisti solo una cena gratis"

Continua Fedele: "Invece il Presidente Fiola l'ha stravolto, regalando la terza notte non ai turisti (a loro ha lasciato 1 cena...), ma a un numero ristretto di albergatori che hanno ricevuto un assurdo contributo equivalente al prezzo di una notte, prelevato dai versamenti obbligatori che le imprese fanno alla Camera.

Una operazione di marketing è stata così trasformata in un regalo a pochi albergatori che erano informati su tale opportunità. Il Presidente Fiola ora vuole per il 2023 ripercorrere la stessa strada. Ha annunciato che a giorni ripresenterà il bando, con un'aggravante: l'iniziativa sarà concentrata nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo per dare forza alla destagionalizzazione.

Come si fa ad annunciare un bando di marketing nel corso del mese di Gennaio per poi renderlo operativo nelle settimane successive con la finalità di attrarre turisti immediatamente nello stesso periodo? Basta avere elementari conoscenze di marketing turistico per sapere che l'efficacia di queste iniziative si raggiunge solo attraverso campagne avviate con mesi di anticipo. Dunque è chiara la volontà di premiare qualche albergatore e non quella di attrarre realmente turisti in un periodo particolare. Speriamo che chi opera e rappresenta il Turismo protesti per questa decisione che si trasformerà in un ennesimo regalo di risorse di tutti noi per pochi privilegiati".