America's Cup a Napoli, Unicommercio: "Scelta strategica per il Sud" Il presidente Lala: "Ora serve piano coordinato pubblico - privato"

L'avvocato Marcello Lala, presidente nazionale di Unicommercio, è intervenuto sull'assegnazione dell'edizione 2027 dell'America's Cup a Napoli: "Unicommercio accoglie con grande entusiasmo l’annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: l’edizione 2027 dell’America’s Cup si terrà per la prima volta in Italia, e precisamente a Napoli. Un evento di portata mondiale che rappresenta una straordinaria occasione di rilancio economico, turistico e infrastrutturale per tutto il Mezzogiorno.



“Si tratta di una scelta strategica che riconosce il potenziale del Sud, in particolare di Napoli, come crocevia internazionale del Mediterraneo” – commenta il presidente di Unicommercio. – “L’America’s Cup non è solo una competizione sportiva: è un catalizzatore di investimenti, innovazione e occupazione. Un volano per la blue economy e per la filiera commerciale e turistica locale.”



Unicommercio sottolinea l’importanza di un piano coordinato pubblico-privato, che sappia cogliere al meglio le opportunità offerte dall’evento, puntando su sostenibilità, formazione, digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese.



“Napoli saprà essere all’altezza di questa sfida e Unicommercio è pronta a fare la sua parte per coinvolgere il tessuto produttivo, valorizzare le eccellenze del territorio e costruire un’immagine dell’Italia capace di competere nel mondo,” conclude il presidente.



L’America’s Cup 2027 sarà molto più di una gara tra imbarcazioni: sarà una vetrina globale per il Paese, e Unicommercio intende contribuire attivamente affinché questo evento lasci un’eredità concreta e duratura".