Quanto vale l'America's Cup per Napoli? Tanto, almeno un miliardo di euro La stima delle ricadute della manifestazione: dai posti di lavoro al commercio al turismo

Quanto vale l'America's Cup da un punto di vista economico? Tanto, di sicuro, seppur nelle difficoltà di fare una stima precisa.

Un miliardo di euro, forse addirittura due considerando tutto l'indotto, dal turismo ai trasporti al mercato immobiliare.

Un esempio in tal senso può arrivare dall'ultima edizione che si è tenuta a Barcellona: l'Università di Barcellona insieme a Barcelona Capital Nautica Foundation ha calcolato che l'impatto economico positivo per la città è da stimare in un miliardo di euro.



Ciò in virtù dei circa 2 milioni di visitatori nel periodo della regata, ai 12800 posti di lavoro creati per la manifestazione e ai 208 milioni di gettito fiscale extra generati.

L'impatto diretto per l'edizione 2027 a Napoli è stimato in 700 milioni di euro subito, tra lavori di riqualificazione e indotto correlato all'America's Cup, in più, secondo Unimpresa, l'evento dovrebbe portare tra i 400 e i 500mila turisti legati unicamente alla regata, portando dunque il volume del turismo in quel periodo (circa due mesi) tra gli 1,5 e i 2 milioni di visitatori.



Vanno aggiunti anche gli investimenti privati chiaramente, e le ricadute che arriveranno per settori come beni e servizi, catering, sicurezza e logistica e i posti di lavoro che verranno creati appositamente per la manifestazione.

Chiaramente è fondamentale, secondo gli esperti, gestire al meglio gli investimenti diretti da parte di Stato, Comune e Regione, vista la portata dell'evento.

Un'opportunità da cogliere al meglio insomma, che può essere il coronamento di un momento magico per Napoli e per tutto il Sud.