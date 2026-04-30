Saiello: "Trasnova, stop ai licenziamenti primo passo importante"

"Il ritiro dei licenziamenti da parte di Trasnova rappresenta un segnale positivo che offre una prospettiva ai lavoratori e alle loro famiglie dopo mesi di forte preoccupazione".
Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania.
“Si tratta di un primo risultato significativo, che arriva grazie alla determinazione dei lavoratori e al lavoro portato avanti in questi mesi sui diversi livelli istituzionali. La possibilità di accedere alla cassa integrazione consente di affrontare questa fase con maggiore serenità, scongiurando ricadute critiche sul piano sociale”.
“Adesso, però, si apre una fase decisiva. Il tempo garantito dagli ammortizzatori sociali - continua Saiello - deve essere utilizzato per costruire soluzioni concrete e durature, in grado di assicurare continuità occupazionale ai lavoratori coinvolti, in particolare nel sito di Pomigliano d’Arco”.
“Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vertenza, sostenendo ogni iniziativa utile a favorire percorsi di ricollocazione e rilancio industriale. L’obiettivo resta chiaro: tutelare ogni posto di lavoro”, conclude Saiello.