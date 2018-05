Dema in campo: "Pronti a partecipare a tutte le elezioni" Il sindaco di Napoli conferma la sfida per le regionali e attacca la Lega sulla questione Sud

di Pierluigi Melillo

"Oggi lanciamo un progetto per la giustizia, per i diritti, per essere al fianco dei più deboli. Lanciamo un'alternativa al Governo più a destra della storia repubblicana e alla finta opposizione targata Renzi-Berlsuconi. Non iniziamo una passeggiata, questo è un viaggio complicato, è un'opposizione sociale". Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e presidente del Movimento demA, si è espresso a margine dell'avvio dei lavori dell'assemblea congressuale che oggi e domani è chiamata a definire la nuova struttura del Movimento. Una fase congressuale che si concluderà pienamente in autunno perché - ha spiegato de Magistris - "si apre una fase costituente con un'assemblea itinerante perché noi siamo disponibili a metterci in gioco e a costruire tutti insieme un nuovo contenitore dove il Demos, il popolo ci sia davvero".

Dema e le elezioni. Il movimento parteciperà a tutte le elezioni. "Da questo momento, annuncia il sindaco, Dema parteciperà a tutte le competizioni elettorali: "Noi da questo momento ci saremo sempre - spiega - anche se si dovesse votare per le elezioni politiche tra tre mesi, ci saremmo".

Le regionali. "Dema non starà a guardare", assicura de Magistris che, verso le regionali, annuncia: "Sono sindaco fino al 2021, non deciderò io. Ma davanti a una sollecitazione alla candidatura, se lo chiederà il popolo, se lo chiederà Dema, se si creerà una coalizione che possa portare il fresco profumo di libertà che abbiamo portato al Comune anche alla Regione, non potrò che rifletterci con serenità".

Questione Sud. "A Salvini diciamo che di fronte alla sua autonomia e al regionalismo contro, Napoli si candida ad essere la prima città d'Italia ad autonomia assoluta. Se vogliamo far ripartire il Paese, lo si fa dal motore economico, culturale e di passione che è il Mezzogiorno con Napoli e con tantissimi altri amministratori". De Magistris ha lanciato la sfida: "A un Governo che ha equilibri nord-centrici - diciamo che il Sud non è zavorra".

L'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Enrico Panini, dovrebbe essere il responsabile nazionale del Movimento demA: lo dovrebbe proporre lo stesso de Magistris.